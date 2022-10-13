В Херсонской области уменьшились обстрелы со стороны ВСУ

Российские военные продолжают выполнять боевые задачи, неся людям свет и мирную жизнь.

Обстрелы в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметно снизились. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов в Telegram-канале.

«Жизнь в Херсонской области потихоньку налаживается. Город Херсон живет своей мирной жизнью. Количество обстрелов города заметно уменьшилось», — написал чиновник.

Он также отметил, что все попытки боевиков продвинуться на территорию Херсонщины были остановлены. Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля с целью освободить мирное население от националистов. Российскими войсками освобожден ряд территорий.

Позже в РФ была объявлена частичная мобилизация. Как заявили власти, мера направлена на защиту суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечение безопасности россиян. По заявлению Минобороны, будет призвано 300 тысяч резервистов. В первую очередь это коснется тех, кто имеет боевой опыт и военно-учетную специальность (ВУС).

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российский спецназ уничтожил мост ВСУ для переброски тяжелой техники.