В Ярославской области объявили траур после пожара на предприятии

Возгорание с детонацией пиротехники произошло 28 сентября в селе Кубринск, погибли 14 человек.
Фото: 5-tv.ru
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Евраев объявил 30 сентября днем траура по жертвам пожара на заводе в Кубринске
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил 30 сентября днем траура по жертвам пожара на предприятии в селе Кубринск Переславль-Залесского округа.
«От себя и от лица Правительства области выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших», — написал глава региона в мессенджере МАКС.
В этот день государственные флаги на зданиях органов власти будут приспущены. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отказаться от развлекательных программ и мероприятий.
Евраев также сообщил, что экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, поисково-спасательная операция не останавливается ни днем, ни ночью. Пострадавшим и родственникам погибших окажут финансовую, медицинскую и психологическую помощь. Ситуацию губернатор держит под личным контролем. Он пообещал, что причины трагедии будут установлены, а виновные — наказаны.
Крупный пожар с детонацией пиротехники произошел 28 сентября, погибли 14 человек, еще одна женщина получила травму ноги. Возгорание на производстве петард началось в 16:06 по московскому времени, огонь охватил два здания. По предварительным данным, перед пожаром произошел взрыв.
К ликвидации привлекли 200 человек и 23 единицы техники, пожар полностью потушен. Евраев ввел региональный режим ЧС. Из-за близости предприятия к социальным учреждениям эвакуировали детей и сотрудников Центра дополнительного образования и Кубринского центра развития ребенка. Большая часть села осталась без электричества, для социальных объектов доставили генераторы. В Кубринске и Нагорье развернули пункты временного размещения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, проверку ведет и прокуратура. Окончательная причина пожара и взрыва пока не установлена.
Ранее в интервью 5-tv.ru очевидец рассказал о трагедии в Кубринске.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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