Российским боксерам выплатят до 2,5 миллионов рублей за медали ЧЕ

Российские боксеры получат денежные премии по итогам чемпионата Европы в Софии. За победу на турнире спортсменам выплатят по 2,5 миллиона рублей, серебряным призерам — по 1 миллиону, а обладателям бронзы — по 500 тысяч рублей. Об этом 28 сентября сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

«Будет 2,5 миллиона за первое место, 1 миллион за второе, и за третье — 500 тысяч рублей», — сказал он на пресс-конференции.

Беспутин отдельно высказался о выступлении российской команды. Он отметил высокий уровень самоотдачи боксеров и подчеркнул, что каждый спортсмен провел турнир с полной отдачей.

«У нас дружная команда. Я горжусь каждым. Все бились до конца, ни за одного боксера мне не стыдно, горжусь каждым, рад быть частью этой команды», — заявил генсек Федерации бокса России.

Также Беспутин выделил Исмаила Муцольгова, Всеволода Шумкова и Рамзана Дадаева. По его оценке, россияне достойно провели финальные поединки. Отдельно он отметил выступление Нади Голубевой в бою с олимпийской чемпионкой. Поддержку глава Федерации бокса России выразил также Салтанат Меденовой, Люде Воронцовой и Расулу Магомедову, которого назвал молодым дарованием.

В общей сложности сборная России завершила чемпионат Европы с 15 наградами: семь из них — золотые, пять — серебряные и три — бронзовые. Такой результат позволил российской команде возглавить медальный зачет соревнований.

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