Отечественные знаменитости обращаются к дизайнерам, которые не стремятся их украсить, а скорее сделать на них себе имя. В чем причина?

Пока современные пользователи восхищаются, как на супермодели Белле Хадид создают платье из жидкого хлопка в прямом эфире, в российском отечественном шоу-бизнесе все очень плохо с нарядами. В этом уверен музыкальный критик Сергей Соседов.

Эксперт считает, что сейчас знаменитости не стремятся за созданием собственного узнаваемого образа, меняя парадные костюмы один за другим, которые совершенно не запоминаются публике. Другое дело — звезды предыдущего эшелона.

«У Пьехи был свой образ: наряды с интересными драпировками, бутоньерки обязательно, какие-то цветы на платье, необычные ткани. У Зыкиной была наряда с дорогими каменьями, в едином стиле. У Пугачевой были балахоны», — вспоминает Соседов в беседе с 5-tv.ru.

Критик говорит, что узнаваемые силуэты были необходимо для формирования образа артиста. Сейчас Сергей не вспомнит никого, кто бы мог им похвастаться. Он убежден, что сейчас нет никакой моды, а дизайнеры откровенно халтурят, воплощая свои бредовые идеи на телах селебрити.

«Сегодня дизайнеры не раскрывают сценический образ звезды, а пытаются самореализоваться за счет известной персоны. Такая ситуация сплошь и рядом. Безвкусно, но дорого одетые певицы. И мне хочется при этом их спросить — вы вообще себя в зеркало видели?» — задается вопросом собеседник.

Соседов считает, что в настоящее время новые дизайнерские вещи — это полное отрицания самого принципа красоты.

«Ужасные совершенно наряды. Я считаю, что это большой бич сегодня. Безвкусные наряды и платья певиц, это беда большая. Практически нет талантливых дизайнеров», — эмоционально заключил Сергей Соседов.

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