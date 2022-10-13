«Деньги были нужны»: задержанный пособник ВСУ признался в своих преступлениях

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 57

В Запорожской области задержан пособник ВСУ, передававший данные

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; Пресс-служба Росгвардии; 5-tv.ru

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Шпиону заплатили лишь раз. После он работал на киевский режим из страха за свою жизнь.

В Запорожской области сотрудники Росгвардии задержали местного жителя. Дело в том, что мужчина по указке своего куратора из Службы безопасности Украины (СБУ) передавал сведения о российской армии и военной технике.

«Задержанный сообщил, что в течение нескольких месяцев 2022 года по заданию украинской разведки собирал сведения о российских войсках, объектах гражданской инфраструктуры и обстановке в одном из населенных пунктов», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Согласно предварительным данным, с подозреваемым связался куратор из СБУ и, пользуясь сложным материальным положением мужчины, привлек его к шпионажу. Однако заплатили пособнику всего один раз, в самом начале. После он работал на украинскую разведку в страхе за свою безопасность.

Накануне бойцы Росгвардии задержали пособников украинских националистов в Запорожской области. Несколько мужчин также передавали ВСУ сведения о российских военных через закрытый чат и другие виды связи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как росгвардейцы задержали 90 пособников украинских националистов под Херсоном.

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