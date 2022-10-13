«Будь он проклят»: рыдающая пенсионерка из Донецка обвинила Зеленского в обстреле дома

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева Эксклюзив 4 017

Появились кадры последствий обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Пожилая женщина не знает, как справиться с бедой, ведь она живет совсем одна.

Куйбышевский район Донецка попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Корреспондент «Известий» побывал на месте происшествия и снял кадры последствий нападения на один из частных домов. Его хозяйка, по всей видимости, осыпала проклятиями президента Украины Владимира Зеленского.

«У меня нет дома. Будь проклят этот гад, наркоман чертов. Как мне быть теперь? Я одна», — говорит заплаканная пенсионерка.

Ее частный дом сильно поврежден — было прямое попадание снаряда. Пожилую женщину спасло чудо: незадолго до обстрела она отправилась приобрести лекарства.

«Пострадавших нет. Если бы я была дома, то меня бы не было. Я поехала за лекарствами, некого же послать», — рассказала жительница района.

Убитую горем пенсионерку забрали медики для оказания помощи. Вопрос, куда женщина вернется после, — остается открытым.

К сожалению, эта женщина не единственная, кто пострадал за последние дни от нападок украинских националистов. До этого взрывная волна выбила стекла в окнах и крыши в частных домах Калининского района Донецка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как союзные войска освободили Иванград и Опытное на артемовском направлении.

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