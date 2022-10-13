Быстро и вкусно: рецепты для офисных работников от шефа Ивлева
Шеф-повар Ивлев показал рецепты блюд, которые можно приготовить в офисе
Фото, видео: YouTube / IVLEV CHEF
Если ваш офисный холодильник забит продуктами, но вам кажется, что нечего перекусить, вот несколько рецептов, которые можно использовать.
Практически в каждом офисе есть собственная кухня с холодильником, куда все сотрудники складывают свою еду. Шеф-повар Константин Ивлев показал, что можно сделать из тех продуктов, которые обычно там хранятся. об этом он рассказал на своем YouTube-канале.
Хлебцы с сырным кремом, лососем и креветками
Ингредиенты
Хлебцы — четыре штуки
Творожный сыр — 120 граммов
Лосось холодного копчения — 20 граммов
Креветки в рассоле — 40 граммов
Огурец свежий — 40 граммов
Базилик зеленый — три грамма
Лук-сибулет — пять граммов
Приготовление
Творожный сыр выкладываем в отдельную миску, к нему добавляем мелко нарезанный базилик. Огурец нарезаем мелким кубиком. То же самое делаем с луком-сибулетом. Его можно заменить на обычный зеленый лук. Теперь хлебцы обмазываем тонким слоем сыра с зеленью, сверху посыпаем огурцом. Креветки кладем сверху. Главное, чтобы в итоге получилось все ровно. На второй хлебец тоже намазываем творожный сыр и кладем сверху. Берем остатки сыра с зеленью и обмазываем им весь получившейся бутерброд.
Сырные мешочки с разными начинками
Мешочек из сулугуни
Ингредиенты:
Сыр чечил — 10 граммов
Сыр сулугуни — два блина
Крем-чиз — 80 граммов
Лосось — 40 граммов
Базилик свежий — один грамм
Мешочек из ветчины
Ингредиенты:
Ветчина — 100 граммов
Базилик свежий — три грамма
Крем-чиз — 60 граммов
Сыр чечил — 10 граммов
Способ приготовления:
Снова нарезаем лук-сибулет и немного базилика. Также берем оставшуюся от первого рецепта рыбу и нарезаем ее. Всю эту смесь кладем на блин сыра сулугуни, собираем в мешочек и завязываем сыром чечил.
Теперь берем блин из ветчины. Здесь делаем все то же самое, что и с блином из сыра сулугуни.
Салат с авокадо, фруктами, креветками и соусом «Коктейль»
Ингредиенты:
Салат айсберг — 30 граммов
Компот из фруктов — 60 граммов
Авокадо — одна штука
Томаты — 40 граммов
Кетчуп — десять граммов
Майонез — 30 граммов
Креветки — 100 граммов
Лук-сибулет — пять граммов
Приготовление:
Берем остатки креветок из первого рецепта, кладем их в отдельную миску. Из компота выбираем смесь без жидкости и добавляем немного нарезанного кубиком томата. Салат нарезаем широкой соломкой или средним брусочком. теперь берем авокадо, разрезаем на две части и очищаем от кожуры и нарезаем. После открываем классический майонез и мешаем его с кетчупом. Его смешиваем с креветками, томатом, компотом и авокадо. Все! Вкусная офисная еда готова. приятного аппетита!
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