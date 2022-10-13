Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Прокурорское расследование на суд зрителей представил молодой режиссер Дмитрий Бикбаев.

Блеск красок, яркость костюмов и неожиданные решения. Комедия положений в реалиях российской глубинки рассказывает в лучших традициях Гоголевского «Ревизора» о любви, законности и жизненных принципах. Все это о спектакле режиссера Дмитрия Бикбаева «Куда смотрит прокурор?».

Приехавший по распределению молодой прокурор Герард Гонсо в исполнении Глеба Бочкова в городок Лихоманск уверен, что уже завтра искоренит всю преступность и вот тут все заживут! Однако, его юношеское рвение на месте оценили не все.

«Еще Пушкин писал „Обычай деспот средь людей“. Иногда обычаи вступают в коллизию с законом. И вот все говорят Ну с чего ты себя хочешь вообще? Вот как все мы вот здесь, понимаешь, все это по обычаю. А он говорит — „нет!“. И остается на своем месте. Потому что, если ему прокурор имя, то он должен крепить это делами своими. И он добивается этого, попадая, правда, в самые разные и весьма необычные ситуации», — отмечает автор пьесы драматург и писатель Александр Звягинцев.

К слову, подобная история не теряет своей актуальности и современности, несмотря на то, что писалась она о периоде 90-х. Все это может произойти в любом провинциальном российском городке, поэтому гротескная и смешная театральная феерия, воплощенная на сцене Открытого театрального пространства «Арт-платформа» близка зрителю любого возраста. И несет в себе важную просветительскую функцию.

«Спектакль призывает к сознательной поведению и к соблюдению законности, потому что закон начинается не от его написания, от его соблюдения, И я надеюсь, что наш спектакль подтолкнет зрителей к тому, чтобы все-таки пытаться жить по правилам, переходить на зеленый свет, бросать бумажки исключительно в урны, если это считается мусором», — уверен режиссер спектакля Дмитрий Бикбаев.

В комментарии для 5-tv.ru, он признался, что осознанно сделал выбор в сторону комедии не только ради возможности экспериментов и нестандартности реализации, но и потому что зрителю сейчас необходимо расслабиться. По его мнению повестка настолько насыщена серьезными вопросами, что посмеяться и на какое-то время окунуться в сказочный мир фантазий может быть лучшим предложением на театральных подмостках.

«Я думаю, что у нас не только комедия. Я думаю, что это скорее трагикомедия, потому что тот спектакль, в котором мы заняты, скажем, это гротеск — и смех, и слезы. То есть не было бы так смешно или не было бы так печально», — согласен с режиссером исполнитель роли прокурора Туза телеведущий Сергей Майоров.

«Я играю в этом спектакле в четыре роли. Это комедия, и артист воплощается прямо на сцене, прямо на площадке, в другого персонажа. Конечно, это актерская мечта, это такая мы называем это современная русская комедия дель арте. То есть это исток театра. Но мы пытаемся придумать новую театральную форму», — признается актриса театра и кино Екатерина Рок.

И за всеми этими формами прячется все то, что близко каждому зрителю — любовь, честь и Родина! «Ты как солнце — Россия!» — звучит в конце спектакля перед овациями восхищенного зала.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью режиссера спектакля «Куда смотрит прокурор?» Дмитрия Бикбаева. В нашей студии он рассказал о том, как сменил шоу-бизнес на театральные подмостки, какую сверхзадачу он перед собой ставит и кто сейчас самый главный в его личной жизни.