Киевская власть продолжает вопиюще высказываться, противореча всевозможным нормам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы о причастности Киева к атакам на Крым. Комментарий по этому поводу дипломат оставила в Telegram-канале.

«Молодец. Только вчера [президент Украины Владимир] Зеленский клялся в интервью ВВС, что ничего такого, а его заявления про превентивные удары — это о санкциях. И тут выходит его главный дипломат от слова портфель и признается в терроризме. Так еще как — „это мы“. Не силовики или отдельные диверсанты. А государство, режим», — написала Захарова.

До этого российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) был представлен телефонный разговор с украинским дипломатом. Тот признался, думая, что беседует с бывшим послом США, что киевские власти причастны к взрывам в Белгороде и Крыму. Кулеба подчеркнул, что крымский полуостров является источником боезапасов для российской армии, однако не назвал территорию целью номер один для Киева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, с кем видели Кулебу.