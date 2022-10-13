Многолетнее вранье: что Градский скрывал за высоким забором на могиле отца

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 2 393

Александр Градский 20 лет скрывал могилу отца за высоким забором

Многолетнее вранье: что Градский скрывал за высоким забором на могиле отца

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил_Терещенко

Читайте нас в: Дзен Новости

Сестра Градского нашла могилу отца, которую певец прятал от нее 20 лет.

Обсуждения вокруг личности певца Александра Градского после его смерти не утихают. Поводом стали взаимоотношения в его семье. Молодую вдову Марию Коташенко ограбили при загадочных обстоятельствах, дети артиста Даниил и Мария судятся за наследство. Оказалось, что с двоюродной сестрой Натальей Градской у певца тоже были напряженные отношения — пишет KP.RU.

Наталья Градская проживает в Ницце. От знаменитого родственника она никогда не зависела, всего добивалась сама. Однако 20 лет назад Градский скрыл от кузины смерть отца и переписал на себя все наследство. Квартира на Бережковской набережной и дача в Расторгуево мало волновали сестру артиста, но почему-то все годы для нее оставалось загадкой местоположение могилы. Градский сделал все возможное, чтобы при его жизни она никогда не появилась на захоронении.

Найти могилу Наталье Градской летом 2022 года помог известный телепроект. Оказалось, отец похоронен на Кузьминском кладбище. Артист обнес участок высоким забором.

«Я такого на кладбище никогда не видела: кованый забор, калитка с замком. Могила за высокой решеткой!» — удивилась от увиденного сестра певца.

Наталью Градскую удивило состояние участка. Она долго не могла понять, каким жадным человеком нужно быть, чтобы поскупиться на погребение близких людей, и не дать другим облагородить могилу родственников. Знаменитый брат даже не установил никому отдельного памятника.

«Как только я увидела могилу, тут же вскрылось многолетнее вранье. Саша всегда говорил, что он занимается могилой: то моему папе ставит памятник, то своему… Оказалось, это не так. Памятник там всего один, установленный еще в 60-х годах моей тете и матери Александра Градского», — рассказала Градская.

Сестра переоформила на себя документы семейного захоронения. Она сообщила, что не намерена скрывать от родственников могилу. А у самой Натальи Градской появилось новое дело — разыскать родовое гнездо Градских в Расторгуево.

Ранее 5-tv.ru писал, что близкие Бориса Моисеева были возмущены отсутствием Маркса Толкача на похоронах брата.

+7° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
63.49
-0.27 62.59
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

15:33
Баланова рассказала о планах НМГ изменить географию своей дистрибуции
15:31
ВКС России поразили объекты военного управления под Киевом и Харьковом
15:25
Прямая трансляция пресс-конференции Путина по итогам саммита СВМДА в Астане
15:23
Песчинка в огромной вселенной: жизненные трагедии Кулагина
15:19
Как заботиться о коже осенью и зимой — лайфхаки от дерматолога
15:10
Более 170 боевиков уничтожили ВС России в районе Николаева

Сейчас читают

Пранкер Вован раскрыл секрет успешных переговоров с политиками: они не откажут
«Переходи на темную сторону»: что означает странный принт на футболке Зеленского
Какой группе россиян положена отсрочка от частичной мобилизации?
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика