Многолетнее вранье: что Градский скрывал за высоким забором на могиле отца

Сестра Градского нашла могилу отца, которую певец прятал от нее 20 лет.

Обсуждения вокруг личности певца Александра Градского после его смерти не утихают. Поводом стали взаимоотношения в его семье. Молодую вдову Марию Коташенко ограбили при загадочных обстоятельствах, дети артиста Даниил и Мария судятся за наследство. Оказалось, что с двоюродной сестрой Натальей Градской у певца тоже были напряженные отношения — пишет KP.RU.

Наталья Градская проживает в Ницце. От знаменитого родственника она никогда не зависела, всего добивалась сама. Однако 20 лет назад Градский скрыл от кузины смерть отца и переписал на себя все наследство. Квартира на Бережковской набережной и дача в Расторгуево мало волновали сестру артиста, но почему-то все годы для нее оставалось загадкой местоположение могилы. Градский сделал все возможное, чтобы при его жизни она никогда не появилась на захоронении.

Найти могилу Наталье Градской летом 2022 года помог известный телепроект. Оказалось, отец похоронен на Кузьминском кладбище. Артист обнес участок высоким забором.

«Я такого на кладбище никогда не видела: кованый забор, калитка с замком. Могила за высокой решеткой!» — удивилась от увиденного сестра певца.

Наталью Градскую удивило состояние участка. Она долго не могла понять, каким жадным человеком нужно быть, чтобы поскупиться на погребение близких людей, и не дать другим облагородить могилу родственников. Знаменитый брат даже не установил никому отдельного памятника.

«Как только я увидела могилу, тут же вскрылось многолетнее вранье. Саша всегда говорил, что он занимается могилой: то моему папе ставит памятник, то своему… Оказалось, это не так. Памятник там всего один, установленный еще в 60-х годах моей тете и матери Александра Градского», — рассказала Градская.

Сестра переоформила на себя документы семейного захоронения. Она сообщила, что не намерена скрывать от родственников могилу. А у самой Натальи Градской появилось новое дело — разыскать родовое гнездо Градских в Расторгуево.

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