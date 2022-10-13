За что?! Эвелину Бледанс обвинили в жестоком обращении с животными

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 80

Эвелину Бледанс обвинили в жестоком обращении с животными

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / bledans

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По словам зоозащитницы, то, что сделала знаменитость, показывает ее уровень сознания.

Многомиллионная аудитория актрисы Эвелины Бледанс увидела, как та забавляется на суше с медузой. Знаменитость прикладывала морского обитателя к ногам и к ягодицам. Такое поведение возмутило зоозащитников.

«Бабы — дуры? Бывает! Узнаешь себя? Что дурацкого пробовала ради улучшения внешности?» — подписала она видео.

Подписчики артистки попросили вернуть медузу обратно в море. Они выразили надежду, что животное не пострадало.

Зоозащитница и деятель искусств Юлия Калашникова рассказала в беседе с Telegram-каналом «Звездач» предположила, что знаменитость нашла уже мертвую медузу. Но даже в этом случае снимать видео или фото неэтично, потому что одних это может спровоцировать на такие же поступки, а другие же будут в шоке. Кроме того, такие кадры могут негативно повлиять на юную аудиторию.

«Это можно приравнять к жестокому обращению с животным, но в несколько ином контексте. Это показывает уровень сознания взрослого человека, выдает его отношение к окружающему миру», — заявила зоозащитница.

Как ранее писал 5-tv.ru, Эвелина Бледанс отправила своего «солнечного» сына в «Артек»

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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