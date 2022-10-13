Рок-группа Queen выпустила песню 1988 года с вокалом Фредди Меркьюри

Легендарная группа Queen выпустила песню Face It Alone, которая была создана более 30 лет назад. Фредди Меркьюри записал этот трек, но композиция не вошла в основной альбом и про нее попросту забыли.

Музыканты обнаружили неизданную песню только этим летом — ее назвали настоящей жемчужиной и с этим сложно не согласиться