Рок-группа Queen выпустила песню 1988 года с вокалом Фредди Меркьюри

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Новый хит уже покорил сердца фанатов легендарного коллектива.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rudi Keuntje; 5-tv.ru

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Легендарная группа Queen выпустила песню Face It Alone, которая была создана более 30 лет назад. Фредди Меркьюри записал этот трек, но композиция не вошла в основной альбом и про нее попросту забыли.

Музыканты обнаружили неизданную песню только этим летом — ее назвали настоящей жемчужиной и с этим сложно не согласиться

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