Алиев заявил Путину о желании заключить долгосрочный мир с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев хочет мира с Арменией. Со своей стороны он готов оказать всестороннее содействие по этому вопросу. Об этом лидер иностранного государства заявил в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы настроены на долгосрочный мир и считаем, что со своей стороны предложили достаточно конструктивные тезисы, чтобы этот мир был наконец достигнут», — подчеркнул Алиев.

Обострившаяся вновь ситуация на армяно-азербайджанской границе вызвала напряженность в отношениях двух стран. Баку и Ереван выдвинули двусторонние обвинения в обстрелах приграничных территорий. В урегулировании сложившейся ситуации оба государства надеются на поддержку России.

Ранее 5-tv.ru писал, что России отводится ключевая роль в формировании нового многополярного мира.