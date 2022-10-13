Алиев заявил Путину о желании заключить долгосрочный мир с Арменией

|
Анна Свотина
Анна Свотина 99

Лидер азербайджанского государства отметил, что первые шаги для этого уже сделаны.

Алиев заявил Путину о желании заключить долгосрочный мир с Арменией

Фото: kremlin.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев хочет мира с Арменией. Со своей стороны он готов оказать всестороннее содействие по этому вопросу. Об этом лидер иностранного государства заявил в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы настроены на долгосрочный мир и считаем, что со своей стороны предложили достаточно конструктивные тезисы, чтобы этот мир был наконец достигнут», — подчеркнул Алиев.

Обострившаяся вновь ситуация на армяно-азербайджанской границе вызвала напряженность в отношениях двух стран. Баку и Ереван выдвинули двусторонние обвинения в обстрелах приграничных территорий. В урегулировании сложившейся ситуации оба государства надеются на поддержку России.

Ранее 5-tv.ru писал, что России отводится ключевая роль в формировании нового многополярного мира.

+7° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
63.49
-0.27 62.59
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

15:36
Ей было всего 35: умерла звезда Московского цирка имени Никулина
15:33
Баланова рассказала о планах НМГ изменить географию своей дистрибуции
15:31
ВКС России поразили объекты военного управления под Киевом и Харьковом
15:25
Прямая трансляция пресс-конференции Путина по итогам саммита СВМДА в Астане
15:23
Песчинка в огромной вселенной: жизненные трагедии Кулагина
15:19
Как заботиться о коже осенью и зимой — лайфхаки от дерматолога

Сейчас читают

Пранкер Вован раскрыл секрет успешных переговоров с политиками: они не откажут
«Переходи на темную сторону»: что означает странный принт на футболке Зеленского
Какой группе россиян положена отсрочка от частичной мобилизации?
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика