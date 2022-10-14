«Я знал, там дети»: агенты ГУР рассказали, как их хотели убить за проваленные теракты

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 3 718

ГУР Украины пыталось ликвидировать своих агентов после неудачного теракта в школе Мелитополя

Фото, видео: 5-tv.ru

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ГУВД Запорожской области предоставило эксклюзивные кадры беседы с выжившими агентами разведки.

Куратор Главного управления разведки (ГУР) Украины требовал заложить взрывное устройство у школы в Мелитополе. Задание было провалено, никто не пострадал. Агенты украинской разведки Роман Зубарев и Артур Нестеренко признались, что ГУР совершил попытку ликвидировать их. ГУВД Запорожской области предоставило 5-tv.ru видео с задержанными.

Зубарев рассказал, что ему было поручено собственноручно заминировать школу. Куратор дал задание закладывать взрывчатку под окна для большей эффективности.

«У меня был один объект, который я должен был собственноручно заминировать — это была школа, я туда отнес взрывчатку. Сказали заложить прям под окна. Но со мной связались, сказали, что разорвалась очень плохо — никто не пострадал и даже окна не выбило. Я знал, что там дети», — рассказал подозреваемый в теракте.

Для более оперативной работы Зубареву был направлен сообщник — Артур Нестеренко. Нестеренко "провалил" другое задание. Ему приказали, оказывая давление на семью, подорвать указанного человека. Но завербованный мужчина сначала пытался убедить куратора, что это невозможно, а потом просто спрятал взрывное устройство в укромном месте. Агент ГУР признался, что не смог бы забрать жизнь у человека.

По словам напарника Зубарева, ГУР пытались ликвидировать их после провального теракта. Им было приказано забрать домой взрывное устройство из «закладки». Оно должно было сработать, когда оба будут находиться дома. Однако устройство сработало, когда агенты ГУР находились в другой комнате. Поэтому им удалось отделаться легкими ранениями.

«Когда они выходили на связь, они неоднократно угрожали расстрелом за невыполненную работу. Они угрожают, напоминая о том, что могут добраться до твоей семьи. Они никого не ценят», — заявил Нестеренко.

Ранее 5-tv.ru писал, что у входа на центральный рынок Мелитополя раздался мощный взрыв.

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