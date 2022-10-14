Подросток с дробовиком расстрелял полицейского и мирных граждан

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Американские копы задержали преступника лишь спустя несколько часов после случившегося.

Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON; 5-tv.ru

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В американском штате Северная Каролина разразилась стрельба! В жилом квартале неизвестный открыл огонь по людям. В результате погибли не менее пяти человек, включая полицейского, который находился при исполнении в том районе. Есть раненые, им сейчас оказывают экстренную медицинскую помощь.

Преступника задержали спустя несколько часов — им оказался подросток. Он был одет в камуфляж и вооружен дробовиком. Что стало поводом для стрельбы, сейчас выясняют правоохранители.

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