Пьяный водитель мопеда устроил дебош на дороге томского села

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Мужчина уже был неоднократно судим. Сейчас ему снова «светит» закрытая зона.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Chaplygin; 5-tv.ru

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Пьяная езда и нападение на полицейских: житель томского села совершил сразу несколько необдуманных поступков, которые могут стоить ему свободы. Началось все с пьяного вождения мопеда, без шлема и без прав. В таком состоянии сельского лихача заметили полицейские и пустились в погоню.

Маленький мопед уже почти оторвался от большой патрульной машины, однако стражи порядка проявили смекалку, объехали лес и встретили лихача с другой стороны. Но он внезапно начал метать в полицейских камни и бить кулаками по лобовому стеклу служебного автомобиля. Учитывая прежние судимости за грабежи и угон, дебоширу светит еще несколько лет колонии.

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