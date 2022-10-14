«Переходи на темную сторону»: что означает странный принт на футболке Зеленского

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 608

Зеленского заметили в футболке с изображением раздавленного ногами космонавта

«Переходи на темную сторону»: что означает странный принт на футболке Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Stefanie Loos

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Глава Незалежной подобрал самую неоднозначную одежду для президента.

Футболка украинского лидера Владимира Зеленского имеет весьма сомнительный принт. В оскорбительное одеяние президент Украины облачился перед созданием своей голограммы, которая посредством компьютерных технологий позволит выступать ему из любой точки планеты.

Новый скандальный лук - мерч с призывом переходить на темную сторонуНовый скандальный лук - мерч с призывом переходить на темную сторону. скриншот: YouTube / Evrial Live

На футболке изображен украинский десантник в космических доспехах, который раздавливает советского космонавта. Сверху гласит надпись «Переходи на темную сторону», а снизу резолютивный лозунг: «Доминируй или умри».

В последнее время одежда Зеленского волнует людей больше, чем он сам. Например, ранее интернет-пользователи внимательно рассмотрели образ украинского лидера во время интервью одному из немецких изданий.

На кроссовках у главы Незалежной отчетливо виднелась буква Z, которая свойственна для российских военных. С чего бы Зеленскому, который поддерживает русофобию, носить символику нашей страны?

Все дело в известной фирме, в логотипе которой есть буква N. Если посмотреть на символ под определенным углом, то можно прочитать его иначе. Несмотря на быструю разгадку, юзеры продолжили иронично комментировать обувь политика, потешаясь над его невнимательностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский опять опозорился.

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