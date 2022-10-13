Переобулся: на обуви Зеленского при рассказе о Путине заметили букву Z

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 4 211

На обуви Зеленского при рассказе о Путине заметили букву Z

Переобулся: на обуви Зеленского при рассказе о Путине заметили букву Z

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко

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Тема:
Специальная военная операция России

Еще недавно украинский лидер предлагал бомбить Россию. Неужели он вновь меняет риторику?

Интернет-пользователи разглядели букву Z на кроссовках президента Украины Владимира Зеленского. Лидер Самостийной дал видео-интервью немецкому изданию ZDFheute Nachrichten. Российские юзеры написали об этом в Telegram-канале «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА», правда непонятно, всерьез или в шутку.

«Зеленый подает нам знак», — сказано в сообщении.

На обуви Зеленского во время интервью заметили символ ZНа обуви Зеленского во время интервью заметили символ Z. кадр из интервью медиакомпании zdf.de

К слову, на самом деле речь идет об обуви известной фирмы, которая использует в качестве логотипа букву N. Ее при определенном повороте ноги можно прочитать по-другому. Что касается расшифровки латинских ZOV, первая, по словам российских военных, обозначает «За победу», вторая относится к группировке бойцов «Отважные», а третья напоминает о том, что «сила в правде».

Россия начала спецоперацию в Донбассе в конце февраля. Ее цель — защита мирного населения от геноцида со стороны киевского режима. Войска РФ и союзные силы уничтожают неонацистов, освобождая территории, оккупированные повторной «коричневой чумой».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Зеленский на самом деле записывает обращения к народу.

Тема:
Специальная военная операция России
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