Переобулся: на обуви Зеленского при рассказе о Путине заметили букву Z
На обуви Зеленского при рассказе о Путине заметили букву Z
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко
Еще недавно украинский лидер предлагал бомбить Россию. Неужели он вновь меняет риторику?
Интернет-пользователи разглядели букву Z на кроссовках президента Украины Владимира Зеленского. Лидер Самостийной дал видео-интервью немецкому изданию ZDFheute Nachrichten. Российские юзеры написали об этом в Telegram-канале «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА», правда непонятно, всерьез или в шутку.
«Зеленый подает нам знак», — сказано в сообщении.
На обуви Зеленского во время интервью заметили символ Z.
К слову, на самом деле речь идет об обуви известной фирмы, которая использует в качестве логотипа букву N. Ее при определенном повороте ноги можно прочитать по-другому. Что касается расшифровки латинских ZOV, первая, по словам российских военных, обозначает «За победу», вторая относится к группировке бойцов «Отважные», а третья напоминает о том, что «сила в правде».
Россия начала спецоперацию в Донбассе в конце февраля. Ее цель — защита мирного населения от геноцида со стороны киевского режима. Войска РФ и союзные силы уничтожают неонацистов, освобождая территории, оккупированные повторной «коричневой чумой».
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Зеленский на самом деле записывает обращения к народу.
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