И днем, и ночью в боевой готовности: уникальные кадры учений мобилизованных в РФ

Призванных тренируют по всем возможным направлениям для эффективного противостояния противнику.

Минобороны России предоставило кадры подготовки российских бойцов на полигонах. В список мероприятий были включены тренировки по метанию гранат, стрельба из пулеметов и стрелкового оружия.

Также ведомство продемонстрировало учения в Йошкар-Оле, подготовку мобилизованных в Челябинской области и других регионах РФ, боевую работу зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук». Кроме того, показано уничтожение боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и действия разведчиков Луганской народной республики (ЛНР).

Россия продолжает спецоперацию на Украине по защите мирных граждан от националистов. Некоторое время назад российская сторона объявила частичную мобилизацию на 300 тысяч резервистов для защиты суверенитета, территориальной целостности страны и обеспечения безопасности россиян.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем завершится конфликт с Россией.