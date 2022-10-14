Глава МИД Украины объяснил, чем завершится конфликт с Россией

Киевский режим не хочет идти на переговоры и на это есть свои причины.

Конфликт вокруг Украины должен кончиться дипломатией. Об этом сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Они выдали себя за бывшего американского посла в РФ Майкла Макфола. Видео с разговором опубликовано в Telegram-канале блогеров.

«Конечно, все закончится дипломатией. <…> Но мы все понимаем, что баланс за столом переговоров будет определен ситуацией на поле боя и ситуацией в экономике России», — сказал Кулеба.

Однако дипломат отметил, что его основная задача, как главы МИД Незалежной состоит в том, чтобы Украина смогла выйти на переговоры «с максимально сильных позиций».

Он уверен, что Россия предложит переговоры только в случае решения взять паузу из-за своего якобы поражения. Такой расклад покажет Киеву, что сейчас садиться за переговорный стол невыгодно.

В том числе в разговоре с пранкерами Кулеба признался, что в атаках на Крымский полуостров и Белгород виноват Киев. Также боевики запланировали контрнаступление на южном направлении вместе с «партнерами, США и Великобританией в первую очередь».

«Крым не является ближайшей оперативной целью. Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что, да, это мы», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что денег стран Запада Украине хватит до конца года.