«Улыбку натянули помощники»: Худяков осудил Аллу Пугачеву за «счастливые публикации»

Пугачева продолжает возмущать общественность «постами счастья».

Мировая повестка и новости сильно влияют на эмоциональное состояние людей. Несмотря на разные позиции и мнения, трудные времена переживают все. Однако Алла Пугачева не стесняется демонстрировать свою радость. Свою социальную сеть она то и дело наполняет «постами счастья». Политик Роман Худяков не смог сдержать негодования.

После побега Пугачевой из России она вышла на связь с подписчиками из Израиля и заявила: «Я счастлива». Теперь ее коллекцию пополнила фотография с Земфирой в Тель-Авиве, на которой Примадонна улыбается во все 32 зуба.

Интернет-пользователи не сдерживают эмоций и пишут о неуместности подобных публикаций в нынешнее время. Вот и Худяков не пожалел выражений для певицы. По его мнению, улыбку певице «помогли» натянуть.

«У Пугачевой, которую мы увидели, увы, сдающей Родину, — на лице что угодно, но только не улыбка. Тянули ее, похоже, за углы рта помощники», — написал Худяков.

Он не пожалел и певицу Земфиру и высказал пару слов в адрес ее внешнего вида и творчества.

«Встреча бывших певиц, одна из которых давно не записывает новые песни, потому что не может, и второй, которая записывает, но лучше бы этого не делала — талант иссяк, и поклонники тоже, выглядит вымученной», — прокомментировал политик.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Лена Миро назвала радость Пугачевой поддельной.

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