Ей было всего 35: умерла звезда Московского цирка имени Никулина

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Александра Саливанова
Александра Саливанова 253

Дрессировщица Московского цирка имени Никулина ушла из жизни в 35 лет

Ей было всего 35: умерла звезда Московского цирка имени Никулина

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

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Перспективная дрессировщица долго и тяжело болела. О деталях рассказали в Росгорцирке.

Умерла дрессировщица лошадей, служившая в Московском цирке имени Никулина на Цветном бульваре Анастасия Стыкан-Федотова. По словам знавшего артистку дрессировщика Эдгарда Запашного, она не справилась с тяжелой болезнью. Сообщение о смерти актрисы появилось в официальном Telegram-канале Росгорцирка.

Дрессировщица лошадей Анастасия Стыкан-Федотова долгое время лечилась от онкологии. По словам представителей Росгосцирка, диагноз ей поставили на поздней стадии. Женщина несколько недель назад отметила свое 35-летие.

На арену цирка Анастасия вышла в семь лет, когда стала выступать вместе с мамой в группе акробатов. Затем девочка начала работать с лошадьми. В своем цирковом творчестве Стыкан-Федотова использовала нетрадиционные методы дрессуры, всегда с огромной любовью и вниманием относилась к своим подопечным, не использовала уздечки, седла и шпоры. Ее номер «Эльфория» получил в награду «Золотого клоуна» на фестивале циркового искусства в Монако.

Соболезнования родным и близким артистки выразили многие коллеги по цеху, в том числе и дрессировщик Эдгард Запашный.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Эдгард Запашный высказался о мобилизации артистов цирка.

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