Умерла режиссер «Незнайки» и «Муми-троллей» Нина Шорина

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Срочная новость 86 0

Она также блистала на экране в качестве актрисы.

Умерла режиссер «Незнайки» и «Муми-троллей» Нина Шорина

Фото: 5-tv.ru

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Советский режиссер и актриса Нина Шорина скончалась 19 августа на 84-м году жизни. О смерти художницы сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

«19 августа скончалась Нина Шорина — режиссер, сценарист, актриса, художник, продюсер», — написал он на своей странице в Facebook*.

Причина смерти не уточняется. Информация о месте и времени прощания с режиссером будет опубликована позднее.

Нина Шорина родилась 10 марта 1943 года в Москве. Профессиональный путь в кино она начала с актерского образования во ВГИКе, где занималась в мастерской Якова Сегеля. Позднее Шорина продолжила обучение на режиссерском факультете — в мастерской документального кино Льва Кристи.

С 1972 года ее деятельность была связана со студией «Союзмультфильм». Именно в анимации Шорина реализовала себя как режиссер, создав ряд заметных работ.

В числе ее фильмов — «Незнайка в Солнечном городе», «Муми-тролль и комета», «Муми-тролль и комета: Путь домой», «Недобрая Ладо» и «Прекрасная Пери».

При этом Шорина не ограничивалась привычными для детской анимации сюжетами. Режиссер стремилась экспериментировать с формой и визуальным языком, уделяя внимание философской составляющей своих произведений.

Шорина отмечала, что ее задачей было «высвободить форму из-под гнета традиционных жанров и тематики «обычной мультипликации». Поэтому в ее творчестве заметное место занимали необычные композиционные решения, эксперименты с пластикой персонажей и темы, выходящие за рамки классических сказочных историй.

Помимо работы в анимации, режиссер создала фильмы «Переводы с восточного» и «Ницше в России».

Шорина также появлялась на экране как актриса. Она сыграла в картинах «Огни на реке», «Морской охотник», «Пастух», «Первое свидание» и «Своя голова на плечах».

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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