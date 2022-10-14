Президент России Владимир Путин назвал условие, при котором станут возможны переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта. В ходе пресс-конференции по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) российский лидер подчеркнул, что Москва всегда была готова идти на встречу, но проблема заключается в исключительной несговорчивости управленцев, сидящих в Незалежной.

«Как только войска от Киева отошли — все, желание вести переговоры у Киева пропало. Если они созреют, тогда — пожалуйста», — добавил Владимир Путин.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.