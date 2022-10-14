Как слепые котята: без Starlink ВСУ не смогут наводить оружие по координатам спутников

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 5 874

Последствия отключения Старлинк для ВСУ окажутся катастрофой

Как слепые котята: без Starlink ВСУ не смогут наводить оружие по координатам спутников

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Военный эксперт Антон Лавров рассказал, какое будущее ждет Незалежную и как скоро она попросит пощады.

Система Starlink, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, обеспечивает оперативную и стратегическую связь Вооруженных сил Украины. Полное отключение этой системы может обернуться катастрофой для военного управления страны. Об этом рассказал в интервью «Известиям» политический обозреватель Антон Лавров.

Лавров отметил, что ВСУ уже сталкивались с перебоями в работе Starlink. Проблемы моментально отразились на боеспособности и снизили ее уровень. Отключение работы сети может привести к полной остановке передачи разведывательных видеопотоков с дронов, совещаний командующих армией Украины, передачи указаний для использования оружия.

Эксперт также объяснил, что работа спутников Маска устроена так, что их терминалы заблокированы в Крыму, ЛНР, ДНР и других регионах, находящихся под контролем России.

«Когда при наступлении украинские войска вторглись в эту „зону недоступа“, связь у них обрушилась. В ряде случаев это привело к проблемам и панике на передовой. Понятно, что полное отключение Starlink в стране окажется и вовсе катастрофой для системы военного управления Украины», — рассказал политический обозреватель.

По словам Антона Лаврова, обеспечение работы терминалов Starlink требует сотни миллионов долларов в год. Поэтому желание Илона Маска сократить расходы на «неблагодарных» украинцев вполне понятно. Однако из-за решающего значения Starlink для ВСУ, система продолжить работать на территории России.

«Если не Пентагон, то правительство США „абонемент“ Украине оплатит. На фоне расходов на поставки вооружения и боеприпасов, затраты на спутниковую связь вполне посильны для бюджета Пентагона», — заключил Лавров.

Ранее 5 писал, что Илон Маск поменял свое отношение к финансированию украинского интернета.

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