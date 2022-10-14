Забудьте про Starlink: Илон Маск последовал совету обматерившего его экс-посла Украины

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 369

Илон Маск последовал совету обматерившего его экс-посла Украины

Забудьте про Starlink: Илон Маск последовал совету обматерившего его экс-посла Украины

Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen

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Тема:
Специальная военная операция России

Миллиардер поменял свое отношение к финансированию украинского интернета.

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал ситуацию со спутниковой сетью Starlink на Украине. По словам миллионера, он старается следовать совету бывшего украинского посла в Германии Андрея Мельника. Тот обратился к нему в грубой форме и послал его нецензурной речью.

«Мы всего лишь следуем его рекомендации», — сообщил Маск в своем Twitter, говоря о поведении Мельника.

скриншот из twitter.скриншот из Twitter.

Ранее компания SpaceX сообщила, что не собирается больше платить за работу Starlink в зоне проведения специальной военной операции. Именно эта система была одной из составляющих технологий украинских боевиков. Националисты могли осуществлять различные махинации даже в случае отсутствия сотовой связи и интернета.

Сам предприниматель также подтвердил, что не намерен «бесконечно финансировать» Starlink и направлять дополнительные тысячи терминалов. При этом прошлые расходу миллиардер возвращать не требует.

Ранее в работе Starlink на Украине произошли некоторые сбои, что привело к паническому страху националистов. Маск не согласился решать возникшие трудности с интернетом, чем серьезно разозлил киевский режим.

Недавно 5-tv.ru сообщал, будет ли Илон Маск баллотироваться на пост президента США?

Тема:
Специальная военная операция России
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