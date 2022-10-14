Госпитализированная Катя Колисниченко вышла на связь после новостей об операции

Звезда «Дома-2» попала в больницу после нескольких дней сильных болей в области живота. Спустя несколько дней она вышла на связь с фанатами и рассказала о своем состоянии.

Звезда «Дома-2» Екатерина Колисниченко рассказала о своем состоянии после госпитализации и сообщила о выписке. После нескольких дней в Александровской больнице Петербурга она также прокомментировала слухи о возможной предстоящей ей операции, которые в новостных лентах успели превратиться в утвердительные сообщения. Хирургическое вмешательство блогеру, по ее словам, не потребовалось.

Колисниченко была госпитализирована из-за сильных болей в области живота, не проходивших в течение нескольких суток. 34-летняя экс-участница реалити-шоу попросила прессу и подписчиков не распространять ложные данные о ее здоровье и сама прояснила ситуацию. Оказалось, врачи подозревали у звезды панкреатит — воспаление поджелудочной железы. Но вскоре ситуация нормализовалась, и в хорошем самочувствии Колисниченко покинула клинику.

«Меня не оперировали, мне уже хорошо, меня полечили: капельницы, щадящее питание… Мне разрешили есть, и я стала вообще счастливым человеком, около полутора суток без еды — для меня было тяжело. Подозрение все-таки на панкреатит, воспаление поджелудочной железы. Но я, наверно, сегодня убегу из этой больницы», — поделилась Екатерина.

После выхода из больницы Колесниченко радостно сообщила об этом событии в соцсетях. Instagram* / kolisnichenko_life

Следующие сторис в личном блоге Колисниченко были опубликованы уже из салона автомобиля такси, она отправилась домой. По словам блогера, на отель медучреждение похоже не было, хотя цены платной палаты она сочла сопоставимыми. За 2,5 тысячи рублей в сутки, уверена экс-участница «Дома-2», ей должны были предложить еще как минимум массаж.

Также Екатерину крайне смутило, что в общей палате лежала пожилая пациентка в тяжелом состоянии. Женщину тошнило с кровью, и это, как цинично отметила Колисниченко, сделало пребывание в клинике очень неприятным, ведь она так «чувствительна к запахам». Селебрити захотела перевестись в платное отделение, чтобы не делить одно помещение с больной старушкой, но узнав стоимость, передумала, а вскоре и вовсе уехала, «сверкая пятками».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Екатерина Колисниченко три месяца не живет со своим сыном. Эту ситуацию, к слову, звезда тоже объяснила невозможностью находиться с ребенком в одной квартире.

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