Политика истребления: правительство Финляндии хочет для россиян судьбы евреев?

Журналист Кости Хейсканен предупреждает граждан России об опасностях за границей: и дело не только в визах.

Власти Финляндии так агрессивно ведут себя по отношению к россиянам, что все это напоминает истребление евреев. Конечно, сейчас это происходит не буквально, но по факту граждан РФ морально уничтожают. И потворствует этому никто иной как глава МИД страны Пекка Хаависто. Такое заявление в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сделал финский журналист Кости Хейсканен.

«Мы обсудили этот вопрос с Юхманом Бекманом, социологом и политологом, а также с итальянским правозащитником и профессором Илисио Барталосси. Мы видим то, что сейчас русские стали как евреи когда-то, которых все время пинают, издеваются над ними!» — подчеркнул Хейсканен.

Представитель СМИ отметил, что намерен лично обратиться в Совет по правам человека и ООН ради разрешения конфликтных ситуаций, спасения россиян, которые не могут нормально пребывать за границей, не чувствуя себя изгоями.

«Людей обманули! Им сказали, что они могут совершенно спокойно приезжать в страны ЕС, а оказывается, что они никуда не могут!» — констатировал Кости Хейсканен.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как власти Финляндии воруют деньги людей в обмен на обещание выдать визы.