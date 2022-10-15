Хуснуллин: на левой части Крымского моста завершили ремонт

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 244

Благодаря профессионализму рабочих, ликвидировать последствия украинского теракта удалось всего спустя неделю после ЧП.

Хуснуллин: на левой части Крымского моста завершили ремонт

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

На левой части Крымского моста завершились все ремонтные работы. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Благодаря профессионализму рабочих, ликвидировать последствия украинского теракта удалось всего спустя неделю после ЧП.

«Строители выполнили работы по усилению пролетных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы!» — подчеркнул государственный деятель, опубликовав заявление в Telegram-канале.

В правительстве России уже назвали крайние сроки восстановления всего Крымского моста. Ввести его в эксплуатацию планируется уже летом 2023 года. Исполнитель всех ремонтных работ один — ООО «Нижнеангарсктрансстрой».

ЧП на Крымском мосту произошло 8 октября. На автомобильной части трассы со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик, что спровоцировало последующее возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о терроризме. Президент России Владимир Путин констатировал, что за терактом стоят украинские спецслужбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Симферополе арестовали пятерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту.

+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
63.06
-0.43 62.47
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на 15 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

2:34
The Independent: Лиз Трасс может уйти с поста премьера в ближайшие дни
2:05
Киркоров рассказал о многолетнем конфликте с Кормухиной: «Это она сейчас святая»
1:47
Взрыв газа раскурочил квартиру под Петербургом — фото с места происшествия
1:07
Без комплексов: Тодоренко сняла на видео, как кормит грудью сына за кулисами
0:43
Зеленский признал тяжелое положение боевиков ВСУ под Артемовском
0:19
Егор Кончаловский посмеялся, комментируя второй отъезд Пугачевой из России

Сейчас читают

Егор Кончаловский посмеялся, комментируя второй отъезд Пугачевой из России
Два боевика устроили теракт на полигоне под Белгородом, погибли 11 человек
Ночной убийца: почему храп может погубить человека во сне
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика