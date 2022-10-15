Экс-избранница Павла Табакова проговорилась об отъезде из России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 430

Актриса Софья Синицына намекнула на эмиграцию из РФ вместе с дочерью от Павла Табакова

Экс-избранница Павла Табакова проговорилась об отъезде из России

Фото: www.globallookpress.com / Artem Sobolev

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Актриса Софья Синицына может уехать вслед за своими друзьями, забрав дочь Павла. Но куда?

Бывшая возлюбленная актера Павла Табакова Софья Синицына намекнула на то, что может эмигрировать из России с их общей дочерью Мией. Актриса обратилась к своим подписчикам с предложением забрать лабрадора ее друзей, которые уехали жить в другую страну.

«Взяла бы Мие, не думая. Вообще, думать — не мое. Подходят друг другу по взгляду и цвету. Но мы тоже уезжаем», — написала Синицына.

Новость о возможном отъезде расстроила ее поклонников. Если Софья с ребенком действительно покинут Росиию, то подобным образом отреагирует и мать Павла Табакова Мария Зудина, ведь звездная бабушка Мии души не чает в малышке. Девочка родилась в 2020 году, и Зудина первая сообщила общественности радостную новость.

Павел Табаков и Софья Синицына были в любовных отношениях около двух лет. Раскол между ними произошел тогда, когда актриса была беременна. Однако несмотря на то, что пара не смогла быть вместе, это не помешало Павлу участвовать в жизни дочери: известно, что он, хотя и редко, но видится с Мией, а также оплачивает аренду за съемную квартиру для Софьи и ребенка. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Павел Табаков назвал совместное проживание ради общего ребенка «советской традицией».

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