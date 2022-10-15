Экс-избранница Павла Табакова проговорилась об отъезде из России

Актриса Софья Синицына может уехать вслед за своими друзьями, забрав дочь Павла. Но куда?

Бывшая возлюбленная актера Павла Табакова Софья Синицына намекнула на то, что может эмигрировать из России с их общей дочерью Мией. Актриса обратилась к своим подписчикам с предложением забрать лабрадора ее друзей, которые уехали жить в другую страну.

«Взяла бы Мие, не думая. Вообще, думать — не мое. Подходят друг другу по взгляду и цвету. Но мы тоже уезжаем», — написала Синицына.

Новость о возможном отъезде расстроила ее поклонников. Если Софья с ребенком действительно покинут Росиию, то подобным образом отреагирует и мать Павла Табакова Мария Зудина, ведь звездная бабушка Мии души не чает в малышке. Девочка родилась в 2020 году, и Зудина первая сообщила общественности радостную новость.

Павел Табаков и Софья Синицына были в любовных отношениях около двух лет. Раскол между ними произошел тогда, когда актриса была беременна. Однако несмотря на то, что пара не смогла быть вместе, это не помешало Павлу участвовать в жизни дочери: известно, что он, хотя и редко, но видится с Мией, а также оплачивает аренду за съемную квартиру для Софьи и ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Павел Табаков назвал совместное проживание ради общего ребенка «советской традицией».