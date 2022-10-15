Украинские националисты полностью провалили наступление под Херсоном

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 300

О том, как российской армии удалось отразить попытку прорыва боевиков на бериславском направлении, рассказали власти Херсонской области.

Украинские националисты полностью провалили наступление под Херсоном

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Вооруженные силы Украины с треском провалили попытку наступления в Херсонской области. Об этом сообщил заместитель руководителя ВГА региона Кирилл Стремоусов. Он подчеркнул, что речь идет о боях на бериславском направлении. Противник повержен.

«Провал наступления укронацистов в Херсонской области. Армия России полностью отразила попытку прорыва на бериславском направлении Херсонской области», — пояснил Стремоусов.

Кроме того, посредством Telegram Кирилл Стремоусов обратился к жителям областей, расположенных на правом берегу. Он призвал по возможности держаться подальше от линии соприкосновения.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто запрещает президенту Украины Владимиру Зеленскому начать мирные переговоры с Россией.

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