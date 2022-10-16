Российский экономический форум посетили больше трех тысяч участников из 70 стран

Эта неделя стала определяющей для российской внешней политики на годы вперед. Москва осваивает просторы Евразии. С опорой на СНГ, все же заметили, что соседи вхождение четырех новых регионов в состав России восприняли спокойно? Москва перепрокладывает свой «шелковый путь» через Центральную Азию и укрепляется в Малой Азии.

А Европа? Мы видели, как рухнули правительства русофоба Джонсона в Британии и Драги в Италии. Теперь бурлит Франция. Вторую неделю бастуют рабочие нефтепереработки — так, что на заправках очереди и уже введено ограничение — не более 25 литров бензина на машину. Козыри Москвы — ответственность, уважение и доступная энергия. Антон Золотницкий о новых мировых потоках.

Главный энергетический форум страны проходит уже в пятый раз. За это время изменилось многое. Запад развязал санкционную войну и как ответ — вектор российской экономики — на Восток. Что отразилось на составе участников — в Москву приехали делегаты из Азии и Африки, всего более трех тысяч бизнесменов и политиков из 70 стран мира. И это еще раз доказывает — будущее мировой энергетики решается здесь.

На Российскую энергетическую неделю гости приехали не просто говорить — вместе искать новые пути для сотрудничества и заключать миллиардные контракты.

«Все эти ресурсы — российские нефть и газ — мы ждем в Юго-Восточной Азии. Для нас очень важны надежность поставок и доступные цены», — сказал исполнительный директор Центра энергетики АСЕАН Нуки Агуя Утама.

От надежных поставок дешевого российского газа сами себя отрезали европейские чиновники. А когда общество ожидаемо стало требовать от своих властей включить обратно трубопроводы — неожиданно случилась диверсия на «Северных потоках» — иссякла последняя надежда на возобновление прежних поставок. И виновных стоит искать среди тех, кому это выгодно, говорит в своем выступлении Владимир Путин.

«А кто стоит за диверсией на „Северных потоках“? Очевидно, тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, желает окончательно подорвать и добить политическую субъектность Европы, ослабить ее промышленный потенциал, прибрать к рукам рынок. Как в приличных компаниях говорят, highly likely, все понятно, все ясно, кто там за этим стоит», — сказал глава российского государства.

Еврочиновники при каждом удобном случае говорят уставшим от бесконечного роста счетов за энергию гражданам, что заграница им поможет. Дядя Сэм уже протянул через океан свои руки — в них сжиженный газ, но какой ценой все это дается.

«По экспертной оценке, только в текущем году спотовый механизм ценообразования на газ принесет убытки Европе на сумму свыше 300 миллиардов евро, или около двух процентов ВВП еврозоны. Здесь профессионалы все сидят и понимают, о чем я говорю: разница между спотовым рынком и ценами по долгосрочным контрактам — в три, в четыре раза. И кто это сделал? Мы, что ли?» — сказал Путин.

Россия даже в таких условиях готова помочь Старому свету. Путин предлагает насытить Европу другим путем — черноморским — создать на базе Турецкого потока крупнейший газовый хаб. О том, как это можно будет реализовать, «Известиям» рассказал вице-премьер Александр Новак.

«Все зависит от потребностей европейских потребителей, европейских стран. Если будет такая потребность и будут гарантии эксплуатации безопасности, то, конечно, это направление очень перспективное», — сказал Новак.

И не менее перспективное для самой Турции. Анкара получает историческую возможность — стать центром газовой торговли и подпитать свою собственную экономику за счет доступных энергоносителей из России. Такой шанс уже был у одной страны — вся промышленная мощь Германии держалась на дешевой энергии, ее политическое влияние — на транзите нашего газа в третьи страны, которые тоже могли развиваться. Но европейцы сами отказались от стабильного будущего.

«Это подчеркивают сейчас сами еврочиновники самого высшего уровня, — что европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с Россией. Последствия частичного отказа от товаров из России уже негативно сказываются на экономике и жителях Европы», — сказал президент РФ.

Пока в нашей стране ищут способы решения проблем, Запад усложняет ситуацию для себя. «Большая семерка» под давлением США определила — потолку цен на российскую нефть быть, и уже в декабре. По мнению главы американского Минфина Джанет Йеллен, красная цена нашему черному золоту — 60 долларов за баррель. Сейчас средняя стоимость — 90.

«Но кто даст гарантии, что такой же потолок не будет установлен в других секторах экономики: в сельском хозяйстве, в производстве полупроводников, удобрений, в металлургии, причем, не только в отношении России, но и любой другой страны мира? Никто таких гарантий уже не даст», — сказал Путин.

Путин предупреждает — Россия не станет торговать с теми, кто поддержит ограничения.

«Европа крайне зависима, в особенности, от России. Потому что поставки российской нефти составляют около 21% всего европейского импорта — это два миллиона баррелей в день», — пояснил экономист Эндрю Люн.

В Европе рассчитывали на поставки с Ближнего Востока, привыкли, что там раньше шли на поводу у Запада. Но последнее решение ОПЕК+ шокировало. Арабские страны — экспортеры нефти совместно с Россией договорились о снижении объемов добычи — на 2 миллиона баррелей в сутки. В Вашингтоне требовали, наоборот, нарастить поставки и теперь угрожают наказать за непослушание.

«Я сейчас в процессе. Жду ответа Палаты представителей и Сената. Они должны будут… Для Саудовской Аравии будут последствия за то, что они сделали вместе с Россией», — заявил президент США Джо Байден.

Арабские страны показали свою независимость и готовы работать с Россией. На саммите в Астане Владимир Путин встречается с эмиром Катара. Третьим добытчиком природного газа в мире. На камеру разговор о взаимных инвестициях и предстоящем чемпионате мира по футболу.

«Хочу пожелать вам успехов в проведении этого крупного мероприятия. Уверен, что так оно и будет», — сказал президент РФ.

Но состав делегации с российской стороны говорит сам за себя –главы крупнейших нефтяных и газовых компаний, а, значит, за закрытыми дверями точно обсуждают совместные действия на топливном рынке.

Беседа с Реджепом Эрдоганом в тот же день и тоже — об энергетике. Строительство АЭС «Аккую» близится к завершению.

«Работа идет по плану, сейчас на площадке работают 20 тысяч человек. Мы входим в график, и, судя по всему, нам удастся выполнить наши договоренности и запустить к столетию Турецкой Республики первый энергоблок», — сказал Путин.

Надежные и современные решения — вот, что предлагает Россия своим партнерам в сфере ядерной энергетики. При этом открывая для себя новые горизонты. Большое научное чудо — на Белоярской АЭС. Там вывели на 100% мощность четвертый энергоблок — он работает на безотходном МОКС-топливе.

«Мы увеличиваем сырьевую базу атомной энергетики, не побоюсь сказать, в сотни раз. Это один момент. Второй момент — мы во много раз, в десятки раз, уменьшаем количество поступающего на хранение отработанного ядерного топлива и решаем проблему с утилизацией высокоактивных радиоактивных отходов», — отметил заместитель главного инженера Белоярской АЭС по безопасности и надежности Валерий Шаманский.

В перспективе технология замкнутого ядерного цикла дает дорогу почти вечной и по-настоящему экологичной энергии. Но, что не менее важно, в отличие от западного подхода, такая «зеленая» энергетика обещает стать не провалом, а подспорьем для экономики и обычных потребителей. Как минимум потому, что цены на электроэнергию если и будут меняться, то только в сторону удешевления.

Ранее 5-tv.ru сообщал о восстановлении прокачки нефти по поврежденному нефтепроводу «Дружба».