Сергей Жуков на семейном празднике раздал родным лещей

Лидер группы «Руки Вверх» устроил жене неожиданный сюрприз.

Певец Сергей Жуков необычно поздравил свою жену Регину Бурд. На день рождения супруги они не отправились в модный столичный клуб, а собрались всей семьей на природе в Плесе. Участник группы «Руки Вверх» продемонстрировал свои умения и сам приготовил праздничный ужин — закоптил лещей.

В своей социальной сети Жуков написал, что они с семьей очень хорошо провели время и отдохнули от городской суеты всем «пионерлагерем Жуковых».

«Мы очень здорово отдохнули всей семьей, отметили день рождения Регины. Искали грибы, готовили рыбку, все было очень уютно», — рассказал Жуков подписчикам.

Сама Бурд осталась в восторге от такого праздника. По словам супруги Жукова, ее все чаще тянет к семейному очагу.

«Мне хочется все чаще убегать из города в лес, в поле, в деревню. Дышать холодным сырым осенним воздухом, собирать осенние листья в красивый букет, обниматься с близкими и запоминать эти простые моменты, хочется этого скромного счастья», — поделилась радостью Бурд.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Жуков признался, изменял ли своей жене.