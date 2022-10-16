Сергей Жуков на семейном празднике раздал родным лещей

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 585

Сергей Жуков поздравил жену с днем рождения и закоптил лещей

Сергей Жуков на семейном празднике раздал родным лещей

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Лидер группы «Руки Вверх» устроил жене неожиданный сюрприз.

Певец Сергей Жуков необычно поздравил свою жену Регину Бурд. На день рождения супруги они не отправились в модный столичный клуб, а собрались всей семьей на природе в Плесе. Участник группы «Руки Вверх» продемонстрировал свои умения и сам приготовил праздничный ужин — закоптил лещей.

В своей социальной сети Жуков написал, что они с семьей очень хорошо провели время и отдохнули от городской суеты всем «пионерлагерем Жуковых».

«Мы очень здорово отдохнули всей семьей, отметили день рождения Регины. Искали грибы, готовили рыбку, все было очень уютно», — рассказал Жуков подписчикам.

Сама Бурд осталась в восторге от такого праздника. По словам супруги Жукова, ее все чаще тянет к семейному очагу.

«Мне хочется все чаще убегать из города в лес, в поле, в деревню. Дышать холодным сырым осенним воздухом, собирать осенние листья в красивый букет, обниматься с близкими и запоминать эти простые моменты, хочется этого скромного счастья», — поделилась радостью Бурд.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Жуков признался, изменял ли своей жене.

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