В Германии начали выбрасывать домашних животных на улицу из-за кризиса

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Миллионы немцев вынуждены отказаться от питомцев, потому что лишились средств на их содержание.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marcus Brandt; 5-tv.ru

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Энергокризис в Германии вынуждает миллионы людей отказываться от домашних животных. По данным Bild, примерно два миллиона питомцев в ближайшее время останутся без хозяев, которые теперь не способны их содержать.

При этом сдать кошку или собаку в немецкий приют тоже стоит денег — в переводе на рубли около пяти тысяч. Из-за чего владельцы все чаще — просто оставляют питомцев на улице с табличкой «подарю».

Впрочем, это кажется мелкой проблемой — по сравнению с тем, что сейчас переживает сфера здравоохранения Германии. Подорожание электроэнергии поставило сотни немецких клиник на грань банкротства. Власти говорят, что ситуация уже критическая.

«Если мы не отреагируем быстро и действительно радикально, больницы будут закрываться», — сказал министр здравоохранения Карл Лаутербах.

А в Великобритании тысячи людей вынуждены экономить на стейках. Продажи говядины и баранины в стране за год упали сразу на 20%. Мясо стремительно дорожает из-за высочайшей инфляции. Теперь британцы целыми семьями переходят на более бюджетное и диетическое питание, включая в рацион курицу или рыбу.

Похоже, высокие цены меньше всего заботят премьер-министра Лиз Трасс, которая сейчас переживает не лучший период своей карьеры. Около ста членов британского парламента потребовали вынести ей вотум недоверия, сообщает издание INews со ссылкой на депутатов.

Сейчас решается вопрос о проведении голосования по этому вопросу. Чтобы сместить премьера с должности, нужно чтобы проголосовали всего 15% членов тори. Чтобы остаться у руля страны, Лиз Трасс придется заручиться поддержкой как минимум половины парламента.

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