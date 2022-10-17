Экс-солист «Отпетых мошенников» Гарик Богомазов судится с сестрой за квартиру

Родная сестра выгоняет экс-солиста «Отпетых мошенников» из квартиры! Какое решение вынес суд в имущественном споре? Где сейчас живет Гарик Богомазов? Почему родственница обвиняет старшего брата во лжи? И правда ли, что артист не общается с матерью? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне не о чем с ней разговаривать после ее поступка», — заявил артист.

Гарик Богомазов признается: он долго не хотел предавать огласке семейный конфликт, но ситуация накалилась. Экс-солист «Отпетых мошенников» рассказал: год назад сестра подала в суд. Евгения потребовала выселить его из трехкомнатной квартиры в Санкт-Петербурге.

«Квартира дана моему отцу в 1979 году, и дана она была на четверых: на маму, на папу, на нас (двоих детей). Квартира довольно-таки хорошая, дом хороший. Денег немало стоит на сегодняшний день», — рассказал Богомазов.

Гарик вспоминает: в 2007 году родительскую квартиру нужно было приватизировать. Евгения убедила, что она должна стать единоличной собственницей, якобы так проще и быстрее оформить документы. Певец доверился сестре. Тогда ему было не до бумажной волокиты. Он разводился с первой женой, сильно переживал и злоупотреблял спиртным.

«Это чисто формально, любимый старший братик. Естественно, как ты жил там раньше, так и будешь жить», — вспоминает слова сестры певец.

Гарик был уверен, что в отчем доме ему всегда будут рады. Поэтому спокойно перебрался в Москву, снял жилье и вскоре второй раз женился. А когда родился сын Георгий, прописал наследника в родительской квартире.

«Сейчас там прописан я, мой сын, мама и Евгения-собственница», — поделился Гарик Богомазов.

«Там когда-то жили мы с родителями, там все прописаны. Все было хорошо, пока они не приехали с супругой год назад», — сообщила Евгения Богомазова, сестра артиста.

Скандал разразился в период пандемии. Гарик остался без работы и денег. Артист решил забрать семью и вернуться в Питер. Но там его уже никто не ждал.

«Она меня пустила, но были скандалы: „Что ты сюда прешься?“» — уточнил певец.

Богомазов говорит: его сестра постоянно провоцировала ссоры. Однажды даже подралась с его новой женой на глазах у ребенка.

«Ударила в то место, в которое, как говорится… Было воспаление троичного нерва, и я в районе 40 дней была на больничном листе», — сказала Виктория Богомазова, супруга исполнителя.

Гарик с женой написали заявление в органы опеки. В ответ Евгения решила выписать не только его из квартиры, но и своего маленького племянника!

«На родную младшую сестренку я никак не мог подумать, что она подаст на меня и на моего восьмимесячного ребенка в суд», — удивился Богомазов.

Разбирательства длились около года. Недавно суд постановил: Гарик и его наследник могут проживать в трехкомнатной квартире. А вот матери ребенка запрещено появляться даже на пороге дома.

«По решению суда, Гарик и Георгий имеет право проживать в данной квартире. А я — нет, так как не являюсь ее родственницей, а она собственница. Как ребенок двухлетний на сегодняшний момент может функционировать один без мамы. Папа уезжает на гастроли. Как?» — задается вопросами жена Гарика Богомазова.

Виктория и Гарик в шоке. Они боятся, что в итоге всей семьей окажутся на улице. Другого жилья у них нет.

«Она хотела нас выписать с Георгием. Выписать вообще меня с этой квартиры. И остаться одна в этой квартире собственницей», — рассказал певец.

«Собственником возможно стать в том случае, если оспорить результаты приватизации. Если действительно будут установлены судом основания, что она произошла незаконно. На данный момент таких оснований признанных нет», — уточнил юрист Владимир Сафонов.

Однако сама Евгения уверяет: все, что говорит ее брат, — сплошная ложь. Ведь музыкант с семьей так и проживает в отчем доме. По словам сестры, это он выжил ее из квартиры вместе с матерью. И сегодня две женщины вынуждены снимать жилье.

«Они вывели маму, которая является инвалидом, у которой началось обострение в связи с ситуацией конфликтов, вызовов полиции. Мы были вынуждены оттуда уехать», — поделилась сестра Гарика.

Евгения говорит: старший брат намеренно раздувает конфликт, чтобы еще и заработать. Ведь он уже давно не кумир всех девчонок страны! Однако женщина не понимает, как можно ради денег предать родных!

«Тема стара как мир. То у него претензии к дочери, теперь к сестре. Такой у меня брат, такой у моей матери сын», — считает Евгения Богомазова.

Последние годы поклонники Гарика обсуждают не хиты музыканта, а скандалы, в которые он регулярно попадает. В 2013 году судебные приставы объявили артиста в федеральный розыск. Оказалось, певец почти четыре года не платил алименты 13-летней дочери Варваре. Задолжал ребенку около 700 тысяч рублей.

«Насколько мне известно, дочка сама не горела и не горит желанием с ним общаться, потому что он много раз сомневался, что это его дочь. Он несколько раз просил, даже дважды делали тест ДНК. Причем когда уже дочка была в подростковом возрасте», — сообщил светский журналист Антон Беккужев.

Затем Гарик выступил с обвинениями в адрес бывшего коллеги по группе Сергея Аморалова. Музыкант заявил: главный солист коллектива загубил его карьеру.

«Там все было просто: „На следующий концерт ты не едешь, все“. Даже была травля, такие же звонки организаторам: „Зачем вы его берете, он — алкоголик, не приедет на гастроли, напьется и вообще в самолет даже не сядет“. Эти звонки были. Надо было время на то, чтобы люди увидели, что это не так», — уточнил артист.

«Очевидно, что у него проблемы с алкоголем. Он не смог выстроить взаимоотношения в семье, не смог стать какой-то зрелой личностью самостоятельной. У него нет жилья собственного в свои 40 с чем-то лет. Очевидно, что человек заблудился и потерялся», — высказал мнение журналист Беккужев.

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Сегодня Гарик не общается ни с прежней семьей, ни с коллегами по сцене, ни тем более с родной сестрой. А недавно Евгения рассказала, что он прекратил навещать собственную мать!

«Он бы для начала ей позвонил хоть раз за год, а там может быть она с ним и пообщалась», — сказала Евгения Богомазова.

«Я просто уверен на 100 процентов, зная Евгению, что, наверное, телефон заблокирован. Я не могу дозвониться. Но я в курсе, где мама, как она поживает», — уточнил певец.

Сам Гарик уверяет: он не прекратит попытки добиться от сестры справедливости. Супруги Богомазовы уже готовят очередной иск в суд.

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