Два миллиона домашних питомцев в Германии останутся без хозяев

Подорожание электроэнергии поставило сотни немецких клиник на грань банкротства. Власти говорят, что ситуация уже критическая.

Электрический бойлер — теперь непозволительная роскошь для европейцев. Как и домашние животные. Энергокризис в Германии вынуждает миллионы людей отказываться от своих питомцев.

По данным немецкого объединения ветеринаров, — примерно два миллиона домашних животных в ближайшее время останутся без хозяев, которые теперь неспособны их содержать. При этом сдать кошку или собаку в немецкий приют тоже стоит денег — в переводе на рубли, в районе пяти тысяч. Из-за чего владельцы все чаще просто оставляют питомцев на улице с табличкой «подарю».

Впрочем, это кажется мелкой проблемой по сравнению с тем, что сейчас переживает сфера здравоохранения. Подорожание электроэнергии поставило сотни немецких клиник на грань банкротства. Власти говорят, что ситуация уже критическая.

«Если мы не отреагируем быстро и действительно радикально, больницы будут закрываться», — заявил министр здравоохранения страны Карл Лаутербах.

А в Великобритании тысячи людей вынуждены экономить на стейках. Продажи говядины и баранины в стране — за год упали сразу на 20%. Мясо стремительно дорожает из-за высочайшей инфляции. Теперь британцы целыми семьями переходят на более бюджетное и диетическое питание, включая в рацион курицу или рыбу.

Похоже, высокие цены меньше всего заботят премьер-министра Лиз Трасс, — которая сейчас переживает не лучший период своей карьеры. Около ста членов британского парламента потребовали вынести ей вотум недоверия, сообщает издание «Ай-ньюс» со ссылкой на депутатов. Чтобы инициировать голосование по этому вопросу, необходимо согласие около 15% членов правящей консервативной партии — это примерно 54 депутата. Если за лидера партии проголосуют более 50% парламентариев, он остается на своем посту и получает годовой иммунитет. В противном случае он вынужден будет уйти с должности — и лишается права участвовать в последующих выборах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Лиз Трасс умудрилась настроить против себя большую часть правительства Великобритании.