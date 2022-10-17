Надломилось: концерт Гуфа в Екатеринбурге отменили

Артист попросил следить за информацией и пообещал увидеться весной.

Презентацию пятого студийного альбома рэпера Гуфа (настоящее имя которого Алексей Долматов) перенесли в Екатеринбурге. Об этом говорится в официальной группе концерта во «ВКонтакте».

«По состоянию здоровья Гуф не сможет приехать в Екатеринбург», — написано в группе.

Отмечается, что артист сломал ребро. Врач ему прописал четыре недели покоя. Концерт перенесли на 7 апреля 2023 года. Подчеркивается, что рэпера ждут и желают скорейшего выздоровления. Кроме того, все купленные билеты останутся действительны на новую дату.

К посту прикрепили фотографию со справкой о диагнозе музыканта. Сам рэпер также обратился к своим поклонникам. Он пояснил, что концерты переносятся не только в Екатеринбурге. Артист попросил следить за информацией. Также Долматов пообещал увидеться весной.

Как ранее писал 5-tv.ru, рождение малышки Тины пять месяцев назад окрылило Гуфа и еще больше скрепило творческий союз с моделью Юлией Королевой. Пара делится своей радостью и счастливыми моментами родительства в социальных сетях. подписчики отметили, что 43-летний музыкант выглядит по-настоящему умиротворенным и счастливым в кругу своих любимых девочек.