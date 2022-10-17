Суд постановил оставить дочь Овсянниковой с отцом

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 107

Ранее журналистка оказалась под домашнем арестом из-за участия в одиночных пикетах и несанкционированных митингах.

Суд постановил оставить дочь Овсянниковой с отцом

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

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Недавно журналистка Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста и уехала в Европу. За границу она переехала вместе со своей дочерью. Также у нее есть 17-летний сын, который сразу заявил, что останется с отцом, а 11-летняя дочь должна была дождаться решения суда, который и определит ее место жительства. Сегодня суд постановил: оба ребенка должны жить с Игорем Овсянниковым. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Наверное, Овсянникова ожидала такого решения и заранее сбежала из-под домашнего ареста, забрав с собой дочку. Предполагается, что она сейчас живет в Европе.

Ранее 11 августа журналистка оказалась под домашним арестом за участие в одиночных пикетах и незаконных митингах. Неизвестно, как она смогла избавиться от электронного устройства.

Она подтвердила, что уехала в другую страну. Овсянникова считает себя невиновной в распространении фейков о российской армии. Журналистка написала в своих социальных сетях, что начиная с 30 сентября 2022 года отказывается соблюдать домашний арест и освобождает себя от него.

Как ранее писал 5-tv.ru, Басманный суд Москвы отказал следствию в заочном аресте бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой.

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