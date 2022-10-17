Умер академик РАН Ашот Саркисов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Один из крупнейших ученых в области ядерной энергетики скончался на 99-м году жизни.

Умер академик РАН Ашот Саркисов

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Академик РАН, специалист в области проблем безопасности корабельной ядерной энергетики Ашот Саркисов скончался в возрасте 98-ми лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близких ученого.

Саркисов известен разработкой теории динамических процессов в экстремальных ситуациях, характерных для использования корабельных энергетических установок.

Более 30 лет ученый посвятил Институту проблем безопасного развития атомной энергетики РАН. Также Саркисов проводил исследования в области утилизации выведенных из состава военно-морского флота (ВМФ) атомных подводных лодок, надводных кораблей с ядерными энергетическими установками и гражданских атомных судов.

Кроме того, ученый принял участие в создании первого в мире ядерного реактора ИР-100, который появился при образовательном учреждении. Также Ашот Саркисов – ветеран Великой Отечественной войны и вице-адмирал в отставке.

Ранее 5-tv.ru сообщил о смерти одного из основателей российского телевидения Олега Попцова в возрасте 88 лет.

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