Пережившая инсульт Кондулайнен сходила на свидание: «Не могу без любви»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 46

Елена Кондулайнен впервые после инсульта сходила на свидание

Пережившая инсульт Кондулайнен сходила на свидание: «Не могу без любви»

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Актриса бросила все силы на восстановление здоровья. Поправив его, она захотела вновь почувствовать себя любимой и желанной.

Актриса Елена Кондулайнен, которая два года назад пережила инсульт, начала ходить на свидания и принимать знаки внимания от мужчин. О переменах в своей жизни после болезни она рассказала в интервью Андрею Малахову.

Инсультом настиг актрису во время встречи с друзьями. Ничего не предвещало беды, как вдруг знаменитость почувствовала себя плохо. Ее тело внезапно онемело. Оказавшись в больнице, Кондулайнен потеряла память. Она позабыла всю прошлую жизнь, у нее нарушилась речь.

Благодаря усилиям врачей, актрисе удалось выжить. Выписавшись из больницы, Кондулайнен продолжила лечение и реабилитацию на дому. Она нашла лучших врачей и стала ежедневно заниматься с неврологами, специалистами по спорту и другими медицинскими работниками.

Инсульт, по словам актрисы, сказался на ее внешности. Знаменитость чувствовала себя некрасивой. Но спустя два года смогла вновь выйти в свет. А на днях она сходила на свидание.

«Я не могу жить без любви, я обязательно должна найти себе кого-то», — призналась Кондулайнен.

Новый возлюбленный актрисы не молод, поэтому Кондулайнен хотелось бы вести себя с ним «полегче». По ее словам, налаживать личную жизнь ей то и дело мешают «всякие мысли».

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