Помешает энергия столкновения. Китайский совет дня на вторник, 18 октября

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 206

Возможно, для многих этот день станет непростым как в плане работы, так и в области сердечных дел.

Помешает энергия столкновения. Китайский совет дня на вторник, 18 октября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 18 октября?

Во вторник сдвинуть дела с места будет очень и очень трудно. Энергия столкновения помешает движению вперед. Генеральная рекомендация на такой день: сидим тихо, занимаемся рутиной. 

Совет дня: займитесь во вторник насущные домашними вопросами. Обустройство дома, мелкий ремонт, уборка, заготовки на зиму.  Только не стоит брать на себя слишком много – революционный подход к делам этого вторника вообще не применим. 

Предостережение дня: не надо на вторник планировать важные судьбоносные дела. Перенесите на другую дату важную встречу, выход на новую работу или свидание с любовью всей вашей жизни. 

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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Помешает энергия столкновения. Китайский совет дня на вторник, 18 октября

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