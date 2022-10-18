Помешает энергия столкновения. Китайский совет дня на вторник, 18 октября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 18 октября?

Во вторник сдвинуть дела с места будет очень и очень трудно. Энергия столкновения помешает движению вперед. Генеральная рекомендация на такой день: сидим тихо, занимаемся рутиной.

Совет дня: займитесь во вторник насущные домашними вопросами. Обустройство дома, мелкий ремонт, уборка, заготовки на зиму. Только не стоит брать на себя слишком много – революционный подход к делам этого вторника вообще не применим.

Предостережение дня: не надо на вторник планировать важные судьбоносные дела. Перенесите на другую дату важную встречу, выход на новую работу или свидание с любовью всей вашей жизни.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.