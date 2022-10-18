Блогер IZAK сбежала из психбольницы ради съемок и вскоре снова там оказалась

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 404

Знаменитость уже не первый раз подводит своих покровителей. Чем чревато неподобающее поведение?

Блогер IZAK сбежала из психбольницы ради съемок и вскоре снова там оказалась

Фото: Tiktok / izakpolina

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Блогерша Полина IZAK неоднократно ставит продюсеров в неловкое положение. На этот раз 22-летняя артистка покинула психиатрическую клинику ради съемок клипа, потому что испугалась разрыва контракта с лейблом. Однако в процессе работы ментальное самочувствие звезды снова ухудшилось.

Klever Group заинтересовался Полиной после ее предложения о сотрудничестве. Девушка имела большую аудиторию в соцсетях, снимала креативные видео, обладала своеобразным вкусом и собственным стилем. Это подкупило продюсеров, и те заключили контракт с певицей.

Однако примерно год спустя покровители стали жалеть о своем решении. Издание StarHit.ru сообщило, что до нового релиза девушка легла в психбольницу с диагностированной дистимией, ведущей к маниакально-депрессивному психозу. Она лечилась меньше месяца, а перед съемками буквально сбежала из рехаба.

«Полина ранее уже подводила свою команду, срывала рабочие моменты, поэтому сейчас испугалась и досрочно ушла из клиники, чтобы избежать конфликта. Сначала ее странности воспринимались как фишка, но потом проявился побочный эффект. Вот и сейчас она не смогла удержаться, чтобы не проявить характер», — сообщили близкие блогерши.

По их словам, режиссером видео выступил популярный клипмейкер Сергей Грей. Он сочинил сценарий, но девушка не стала сниматься по сюжету и начала «припихивать» в него свою болезнь.

Импровизация не удалась из-за настоящего ухудшения самочувствия IZAK. Артистка слишком перенервничала и села на колени прямо в съемочном павильоне.

«Полине пришлось вызвать скорую, которая опять увезла ее в рехаб», — заявили представители звезды.

Известно, что это не первый раз, когда Полина доставила проблемы продюсерам. Ранее соучредитель лейбла Илья Жихарев сообщил о несостоявшейся записи в студии из-за IZAK. Молодая артистка просто не пришла в назначенное время, а свое отсутствие объяснила тем, что нуждается в «детоксе от всего происходящего».

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