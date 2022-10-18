Блогер IZAK сбежала из психбольницы ради съемок и вскоре снова там оказалась

Блогерша Полина IZAK неоднократно ставит продюсеров в неловкое положение. На этот раз 22-летняя артистка покинула психиатрическую клинику ради съемок клипа, потому что испугалась разрыва контракта с лейблом. Однако в процессе работы ментальное самочувствие звезды снова ухудшилось.

Klever Group заинтересовался Полиной после ее предложения о сотрудничестве. Девушка имела большую аудиторию в соцсетях, снимала креативные видео, обладала своеобразным вкусом и собственным стилем. Это подкупило продюсеров, и те заключили контракт с певицей.

Однако примерно год спустя покровители стали жалеть о своем решении. Издание StarHit.ru сообщило, что до нового релиза девушка легла в психбольницу с диагностированной дистимией, ведущей к маниакально-депрессивному психозу. Она лечилась меньше месяца, а перед съемками буквально сбежала из рехаба.

«Полина ранее уже подводила свою команду, срывала рабочие моменты, поэтому сейчас испугалась и досрочно ушла из клиники, чтобы избежать конфликта. Сначала ее странности воспринимались как фишка, но потом проявился побочный эффект. Вот и сейчас она не смогла удержаться, чтобы не проявить характер», — сообщили близкие блогерши.

По их словам, режиссером видео выступил популярный клипмейкер Сергей Грей. Он сочинил сценарий, но девушка не стала сниматься по сюжету и начала «припихивать» в него свою болезнь.

Импровизация не удалась из-за настоящего ухудшения самочувствия IZAK. Артистка слишком перенервничала и села на колени прямо в съемочном павильоне.

«Полине пришлось вызвать скорую, которая опять увезла ее в рехаб», — заявили представители звезды.

Известно, что это не первый раз, когда Полина доставила проблемы продюсерам. Ранее соучредитель лейбла Илья Жихарев сообщил о несостоявшейся записи в студии из-за IZAK. Молодая артистка просто не пришла в назначенное время, а свое отсутствие объяснила тем, что нуждается в «детоксе от всего происходящего».

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