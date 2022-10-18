Злой плачет от зависти: почему люди испытывают эти чувства и как с ними общаться

Зависть буквально отравляет душу человека. Он — в вечной погоне за счастьем, но его ему так и не найти, если вовремя не остановиться.

Зависть — естественной человеческое чувство. Его, поданным опроса фонда «Общественное мнение», испытывают порядка 40% россиян. Причем зависть ученые объясняют результатом эволюции человека — она превратила людей в социальных существ, помогая двигаться вперед: буду работать на квартиру, как у подруги; искать жениха, как у одногруппницы. «Подумаешь, Ленка Петрова в Турцию поехала, а я — на Мальдивы махну, а еще похвастаюсь в соцсетях». Но счастливы ли эти люди? А что, если они и своим родственникам завидуют и как с ними строить общение? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответила психолог Ирена Сирма.

Почему люди завидуют

«Зависть — это нормальное, обычное человеческое чувство, которое присуще всем. Важно, что вы делаете потом с этим чувством. А связано оно с внутренним дефицитом. <> Ну, например, вы завидуете коллеге по работе: внешности, способностями, тому что она нравится коллегам больше, чем вы, начальство поощряет, больше зарабатывает — много, чему можно позавидовать. Это говорит о том, что завистник не видит пути, по которому прошел человек. Завистник всегда видит результат — хорошую внешность, доход, достаток, ну и личной жизни тоже завидуют безусловно», — отметила собеседница.

При этом, подчеркнула она, нет понятия «черная» или «белая» зависть. Как ее не назови и как не оправдывайся — это все она. Хорошо, если человек это осознает и пытается работать над собой. А вот те, кто пребывает в этом состоянии и днем, и ночью, и нет чувства сытости, как у той старухи из «Сказки о рыбаке и рыбке», они и себя разрушают, и другим отравляют жизнь.

«Завистников гложет чувство несправедливости: как будто бы природа, судьба чего-то не додала. Они пытаются обесценить тех, кому завидуют. У кого-то — хорошие отношения с начальством. Но дело в том, что эти отношения с начальством нужно наладить, только тогда они будут хорошими. Так же, как и с мужем, так же, как в семье», — добавила эксперт.

Как наладить отношения с завистниками

По ее словам, люди делают большую ошибку, когда пытаются наладить отношения с завистниками. Дело в том, что их не успокоить добрым словом, похвалой, вниманием и заботой — это еще больше раздраконит их. Есть только два способа общения с такими людьми. В том числе в семейном кругу, предупреждает психолог.

«Перовое– эмоциональная холодность. Вы просто не вступаете в эмоциональный контакт, ничего не рассказываете о личном, не отвечаете на вопросы личного характера, а переводите на завистника: давай, поговорим о тебе лучше. Второй прием — ирония. Ну, например, свекровь обесценивает ваши результаты в отношениях с мужем, семьей. На что можно сказать: я тоже к тебе очень хорошо отношусь. <…> И помните: если вам плюют в спину, значит, — вы впереди», — заключила психолог.

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