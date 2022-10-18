Роскосмос прокомментировал ДТП с участием космонавта Олега Артемьева

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Анна Свотина
Анна Свотина 153

Пострадавший в ДТП Анатолий Уронов и его семья получают всю необходимую помощь от Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов.

Роскосмос прокомментировал ДТП с участием космонавта Олега Артемьева

Фото: © РИА Новости / Сергей Савостьянов

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Космонавт-испытатель Олег Артемьев совсем недавно вернулся с международной космической станции (МКС). Спустя две недели он попал в ДТП.

В Подмосковье, на плохо освещенной дороге вне зоны пешеходного перехода Артемьев сбил человека. Им оказался руководитель проектов «Звездного городка» Анатолий Уронов. Космонавт оказал первую помощь пострадавшему и вызвал скорую на место ДТП. Подробности произошедшего озвучили в пресс-службе Роскосмоса.

Космонавт Артемьев досрочно завершил выход в открытый космос

Анатолия Уронова госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами ребра и позвоночника в Щелковскую больницу. Водитель на момент аварии находился в трезвом состоянии.

По сообщениям Роскосмоса, Уронову и его семье оказывается вся необходимая помощь со стороны космического ведомства и Центра подготовки космонавтов.

Ранее 5-tv.ru писал, что байкер влетел в пешеходов на тротуаре в Петербурге — видео с моментом ДТП.

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