Орбакайте впервые принесла цветы к могиле Моисеева: «Навестила Бореньку»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 2 356

Кристина Орбакайте впервые навестила могилу Бориса Моисеева и возложила цветы

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; Instagram* / orbakaite_k

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Заслуженный артист РФ умер 27 сентября в своей московской квартире в возрасте 68 лет. О дочери своей близкой подруги Аллы Пугачевой знаменитость говорил: «Моя названая дочь».

Певица Кристина Орбакайте навестила могилу заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева. Видео с кладбища она опубликовала в своем микроблоге. Исполнительница пришла в черном плаще лаковой кожи и темных очках, которыми прикрыла полные слез глаза, с букетом белых роз. Она не смогла присутствовать на похоронах, но как только вернулась в Москву из-за границы, отправилась почтить память друга семьи.

Известно, что звездная карьера Моисеева началась в Балете Аллы Пугачевой, матери Орбакайте. По слухам, она приложила немало усилий, чтобы упокоить друга на престижном Троекуровском кладбище и оплатила церемонию, однако сама незадолго до траурной церемонии улетела в Израиль. На протяжении всей жизни звезды были близки. Кристину Орбакайте артист величал своей названой дочерью.

На закате жизни Моисеев был затворником, после перенесенных инсультов он почти не появлялся на публике. В последний раз его видели на юбилее Орбакайте, певец не мог пропустить 50-летие подруги. На похоронах же от близкого круга дань памяти музыканту и танцору отдал Филипп Киркоров, который корил себя, что за годы болезни так ни разу не посетил Бориса Михайловича.

Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. 2 сентября его похоронили на Троекуровском рядом с могилами актеров Бориса Клюева и Сергея Сосновского. Попрощаться пришли не все знаменитые коллеги из числа ожидаемых, присутствовали, в том числе, Николай Басков, Лолита Милявская, Надежда Бабкина и Сергей Пенкин. Место захоронения Моисеева и сегодня утопает в цветах поклонников.

Ранее 5-tv.ru выяснял, во сколько обошлись похороны Бориса Моисеева.

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