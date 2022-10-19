Звезда «Дома-2» Ефременкова заявила, что возлюбленный не будет приезжать в роддом

Еще недавно знаменитость хвасталась, что любимый мужчина посещает ее каждый день. Что случилось между ними?

Экс-участница телешоу «Дом-2» Юлия Ефременкова 22 сентября стала мамой для двух близнецов. Малыши родились раньше времени, поэтому звезда до сих пор пребывает в больнице с сыновьями. Отцом новорожденных наследников стал избранник девушки Мондезир Свет-Амур, с которым та познакомилась на проекте.

Ефременкова признавалась, что с молодым человеком видится только в холле приемного отделения, по несколько минут в день. Мужчину не пускают в палату из-за мер безопасности в связи с коронавирусом. Когда Мондезир приходит к любимой, она чувствует его поддержку. Однако даже эти короткие свидания пришлось отменить. Юлия заявила, что пока он не будет посещать роддом.

«Наш папка болеет», — сообщила Ефременкова поклонникам в соцсетях.

Временная разлука влюбленных серьезно отразилась на жизни новоиспеченной мамы. Звезда знаменитой телестройки рассказала, что избранник ежедневно привозил ей еду и другие важные вещи. Юлия даже шутила, что за месячное проживание в роддоме у нее скопилось столько всего, что при выписке придется воспользоваться услугами грузового такси.

Недавно у девушки произошла непредвиденная ситуация — у малышей кончились лекарства для уменьшения колик. Из-за болезни Свет-Амур не смог привезти препараты самостоятельно, однако выход все-таки нашелся.

«Как же хорошо, что в 21 веке есть доставка не только еды, но и лекарств», — обрадовалась Ефременкова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Дома-2» Блюменкранц устроился таксистом эконом-класса после развода.

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