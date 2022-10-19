Дочь Веры Глаголевой Анна обратилась в полицию с заявлением об ограблении дома

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 853

Среди украденного оказалась коллекционная шайба хоккеиста Александра Овечкина.

Дочь Веры Глаголевой Анна обратилась в полицию с заявлением об ограблении дома

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

Читайте нас в: Дзен Новости

Дом покойной актрисы Веры Глаголевой в Московской области обокрала домработница. Дочь артистки Анна Нахапетова обратилась в правоохранительные органы. Об этом сообщила пресс-служба Успенского ОП МУ МВД России «Одинцовское».

Известно, что женщина регулярно уносила добрую часть вещей, пока хозяева не замечали пропажи. Только после исчезновения самых дорогостоящих предметов проделки служанки вылезли наружу. Среди украденного оказалась весьма недешевая сумка Gucci и коллекционная шайба зятя Глаголевой, известного хоккеиста Александра Овечкина.

Разоблачить воровку удалось быстро. Подозреваемая продавала украденную добычу на популярной платформе объявлений под своим официальным аккаунтом.

Подобное событие не сможет пройти мимо почитателей народной артистки РФ Глаголевой. Вера Витальевна ушла из жизни в 2017 году из-за рака желудка, но поклонники до сих пор чтят ее память и наблюдают за жизнью ее наследников.

Ранее 5-tv.ru публиковал редкие кадры старого интервью с артисткой. На нем звезда философски отвечает на вопросы журналистов а жизни и характере.

+7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.70
-0.06 60.53
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 октября

Последние новости

17:44
Совет Федерации утвердил указ о вводе военного положения в четырех субъектах РФ
17:41
Умер старший брат Тиграна Кеосаяна
17:29
Мирошник прокомментировал введение военного положения в ЛНР
17:13
ТОП-6 имен женщин, которые становятся лучшими женами
16:57
«Как Цивин и Дрожжина»: Барецкий поделился мнением о директоре Моисеева
16:45
Дочь Веры Глаголевой Анна обратилась в полицию с заявлением об ограблении дома

Сейчас читают

Депутат Саралиев: Запад делает с Украиной то же, что пытался сделать в 90-е с Чечней
Дважды вышла замуж за одного мужчину, а детей родила от разных: как Катя Гордон искала счастье
Баня при гриппе: плюсы и минусы процедуры
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика