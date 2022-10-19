Дочь Веры Глаголевой Анна обратилась в полицию с заявлением об ограблении дома

Дом покойной актрисы Веры Глаголевой в Московской области обокрала домработница. Дочь артистки Анна Нахапетова обратилась в правоохранительные органы. Об этом сообщила пресс-служба Успенского ОП МУ МВД России «Одинцовское».

Известно, что женщина регулярно уносила добрую часть вещей, пока хозяева не замечали пропажи. Только после исчезновения самых дорогостоящих предметов проделки служанки вылезли наружу. Среди украденного оказалась весьма недешевая сумка Gucci и коллекционная шайба зятя Глаголевой, известного хоккеиста Александра Овечкина.

Разоблачить воровку удалось быстро. Подозреваемая продавала украденную добычу на популярной платформе объявлений под своим официальным аккаунтом.

Подобное событие не сможет пройти мимо почитателей народной артистки РФ Глаголевой. Вера Витальевна ушла из жизни в 2017 году из-за рака желудка, но поклонники до сих пор чтят ее память и наблюдают за жизнью ее наследников.

Ранее 5-tv.ru публиковал редкие кадры старого интервью с артисткой. На нем звезда философски отвечает на вопросы журналистов а жизни и характере.