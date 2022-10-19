Страны ЕС ищут способы обойти санкции на российские ресурсы

Пока Евросоюз вводит санкции, некоторые страны ЕС пытаются защитить отрасли, которые они считают для себя ключевыми. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, настоящую кампанию против санкций в своих интересах развернула Бельгия: страна требует, чтобы ограничения не касались торговли российскими алмазами. Греческим дипломатам удалось добиться послаблений для своих судоходных компаний и освободить их от нефтяного эмбарго. А Франция по-прежнему импортирует российский уран для своих атомных электростанций.

Также в этом заинтересованы Венгрия, Словакия и Финляндия. Автор статьи называет эти отрасли экономики «священными коровами», которыми в Евросоюзе не готовы жертвовать ради поддержки Киева.