Ксения Бородина хочет родить еще одного ребенка после 40 лет

Звезда «Дома-2» воспитывает двух дочерей от разных браков. В данный момент о личной жизни знаменитости известно немного, подробностей прессе она не раскрывает.

Телеведущая и блогер Ксения Бородина хочет родить третьего ребенка. Об этом она рассказала, отвечая на вопросы подписчиков в личном блоге. Один из фолловеров поинтересовался отношением звезды «Дома-2» к материнству в зрелом возрасте. На это она отметила, что и после 40 лет, по ее мнению, не поздно родить малыша. Именно такой план вынашивает и сама Бородина.

«У меня близкая подруга в положении в 45! Плюс я бы тоже еще родила, и точно это будет за 40», — написала селебрити.

Фанаты предположили, что Ксения Бородина в своей публикации имела в виду коллегу по «Дому-2» Ольгу Орлову. Бывшая солистка группы «Блестящие» долгие годы была одинока, растила сына от не сложившегося первого брака. Относительно недавно она вышла замуж за «мужчину мечты», некого бизнесмена Валерия, и вскоре сообщила о беременности. В ноябре Орловой исполнится 45 лет.

Ксения Бородина — я бы тоже еще родила. Фото: Instagram* / borodylia

Бородина уже воспитывает двух дочерей от разных браков — Марию от предпринимателя Юрия Будагова и Теону от блогера Курбана Омарова. Развод с последним прогремел год назад. Экс-супруги так и не раскрыли точных причин расставания, хотя не раз намекали на взаимное недоверие и измены.

Сейчас, по слухам, Ксения Бородина встречается с другом детства и бывшим бизнес-партнером Омарова Трофимом Семищенко. Деталей отношений не раскрывает, хотя пара уже не раз была замечена вместе. Экс-супруг телеведущей тоже не одинок. Свою 20-летнюю возлюбленную он гордо демонстрирует в соцсетях, щедро одаривает, и сообщал даже, что отвез ее в Дагестан и познакомил с родителями. По словам Бородиной, сейчас Курбан Омаров все реже находит время на общение с Теоной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ксения Бородина против знакомства дочки с любовницей Омарова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ