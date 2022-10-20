Украина превратилась в темное пятно: повреждено 40% энергоинфрастуктуры

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Множество населенных пунктов остались без электричества из-за удара по объектам энергетики.

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

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Воздушная тревога весь минувший день звучала в половине регионов Украины. Взрывы слышны были в Киеве и Ивано-Франковской области. Часть Кривого Рога и ближайшие к городу населенные пункты остались без электричества из-за удара по объектам энергетики. Причем, помимо всем известных «Гераней», в небе снова увидели крылатые ракеты.

Снимки со спутников, сделанные минувшей ночью, подтверждают, что удары наносятся точно в цель. Украина превратилась в темное пятно, с небольшими проблесками в Киеве, Одессе и во Львове. И вот, по последним данным, которые приводит сама украинская сторона, повреждено уже около 40% энергетической инфраструктуры страны.

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